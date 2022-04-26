Тамбовские пожарные сыграли в футбол в полной экипировке

Тамбов принял соревнования по пожарному футболу – Fireball.

В турнире приняли участие более 70 сотрудников пожаро-спасательных подразделений Тамбовской области.

Они вышли на поле в пожарной экипировке и в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

«Основная цель состязаний – новые формы подготовки личного состава, отработка слаженности и четкости действий в коллективе, тренировка личного состава на выносливость, повышение физической подготовки пожарных», – рассказал заместитель начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, начальник отдела ГУ МЧС по Тамбовской области Алексей Картавых.

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