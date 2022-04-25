Властимил Петржела: «Зенит» уже стопроцентный чемпион. Пока они покупают качественных бразильцев, ни у одного клуба нет шанса подобраться»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела считает, что «Зенит» не упустит чемпионство. 

«Зенит» уже стопроцентный чемпион, у «Динамо» не будет шансов приблизиться к нему. Еще перед матчем с «Краснодаром» я сказал, что после него «Зенит» возьмет очередной титул.

Клуб еще долгое время будет становиться чемпионом! Почему? Пока «Зенит» будет делать грамотные покупки, покупать качественных бразильцев, которые на голову выше легионеров в других командах, ни у одного клуба не будет шанса подобраться к клубу из Санкт-Петербурга», – сказал бывший тренер «Зенита»

«Зенит» на 6 очков оторвался от «Динамо». Когда оформят титул?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные