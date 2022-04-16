Уткин о признании Дудя иноагентом: «Мало кого могу назвать патриотом России с большей уверенностью. Выражаю поддержку коллеге»

поддержал после признания журналиста иностранным агентом.

«Выражаю поддержку коллеге Дудю, признанному вчера иноагентом силами Роскомнадзора. Жду выпусков с прежним нетерпением.

Я мало видел людей, которых с большей уверенностью мог бы назвать патриотом России – своей страны и своего народа», – написал журналист и блогер в твиттере.

Вчера Министерство юстиции РФ включило бывшего главного редактора Sports.ru в список СМИ-иноагентов.

Дудь был главным редактором Sports.ru c 2011 по 2018 год. Также он комментировал футбол на «НТВ-Плюс» и вел спортивные шоу на «России-2» и «Матч ТВ».