Вратарь «Локо» Худяков о девушках: «Главное, чтобы я был интересен как человек, а не как денежный мешок»

18-летний вратарь ответил на вопросы об отношениях с девушками.

– В интервью «Локо-ТВ» ты сказал, что к тебе никогда не было внимания девочек. Скромничал?

– Нет. Реально так и есть. За мной никогда не бегали толпы девочек, да и вообще не часто пишут.

– Даже после «Спартака»?

– В сумме было всего где-то семь сообщений от девочек.

– Сейчас у тебя есть девушка?

– Нет.

– Что для тебя главное в отношениях с ними?

– Главное, чтоб я был интересен как человек, а не как денежный мешок. После того, как я заиграл в основе, появилось волнение на этот счет.

Когда раньше общался с девочкой, это по-любому происходило не из-за того, кто я. А сейчас я более насторожен. Думаю, будет сложно в этом плане, – сказал .

Вратарь провел 11 матчей в РПЛ в этом сезоне. Его статистику можно посмотреть здесь.