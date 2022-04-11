Алан Ширер: «Салах был ужасен по собственным меркам в 1-м тайме матча с «Сити», а затем сделал идеальный пас. Таких игроков нельзя списывать со счетов»

Алан Ширер раскритиковал игру Мохамеда Салаха в первом тайме матча с «Манчестер Сити».
«В перерыве я посмотрел на некоторые показатели Мохамеда Салаха: ни ударов, ни кроссов, ни успешных обводок, слишком много потерь мяча.
По его собственным меркам он был довольно ужасен. А затем он вышел на поле и сделал идеальный пас, после которого счет сравнялся.
Таких великих игроков, как Салах, никогда нельзя списывать со счетов, и это только вопрос времени, когда он вернется на путь забитых мячей. Он может черпать гениальность из ниоткуда», – сказал бывший нападающий «Ньюкасла».