Алан Ширер: «Салах был ужасен по собственным меркам в 1-м тайме матча с «Сити», а затем сделал идеальный пас. Таких игроков нельзя списывать со счетов»

раскритиковал игру Мохамеда Салаха в первом тайме матча с .

«В перерыве я посмотрел на некоторые показатели : ни ударов, ни кроссов, ни успешных обводок, слишком много потерь мяча.

По его собственным меркам он был довольно ужасен. А затем он вышел на поле и сделал идеальный пас, после которого счет сравнялся.

Таких великих игроков, как Салах, никогда нельзя списывать со счетов, и это только вопрос времени, когда он вернется на путь забитых мячей. Он может черпать гениальность из ниоткуда», – сказал бывший нападающий «Ньюкасла».