Алан Ширер: «Салах был ужасен по собственным меркам в 1-м тайме матча с «Сити», а затем сделал идеальный пас. Таких игроков нельзя списывать со счетов»

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Алан Ширер раскритиковал игру Мохамеда Салаха в первом тайме матча с «Манчестер Сити».

«В перерыве я посмотрел на некоторые показатели Мохамеда Салаха: ни ударов, ни кроссов, ни успешных обводок, слишком много потерь мяча.  

По его собственным меркам он был довольно ужасен. А затем он вышел на поле и сделал идеальный пас, после которого счет сравнялся. 

Таких великих игроков, как Салах, никогда нельзя списывать со счетов, и это только вопрос времени, когда он вернется на путь забитых мячей. Он может черпать гениальность из ниоткуда», – сказал бывший нападающий «Ньюкасла».

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