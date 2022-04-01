«Рома» хочет продлить контракт с Мхитаряном минимум на год. Моуринью лично заинтересован

«Рома» надеется продлить контракт с Генрихом Мхитаряном.
На следующей неделе представители римского клуба встретятся с агентами полузащитника, чтобы обсудить новое соглашение.
По информации Corriere dello Sport, «Рома» хочет продлить контракт как минимум на год.
33-летнему игроку предложат два варианта: простое продление на один год либо контракт по схеме «1+1», где продление на второй сезон будет зависеть от количества сыгранных матчей.
В продлении контракта Мхитаряна заинтересован лично тренер «Ромы» Жозе Моуринью.
Статистику футболиста из Армении можно найти здесь.