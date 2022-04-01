«Рома» хочет продлить контракт с Мхитаряном минимум на год. Моуринью лично заинтересован

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Генрих Мхитарян Футбол

«Рома» надеется продлить контракт с Генрихом Мхитаряном.

На следующей неделе представители римского клуба встретятся с агентами полузащитника, чтобы обсудить новое соглашение.

По информации Corriere dello Sport, «Рома» хочет продлить контракт как минимум на год.

33-летнему игроку предложат два варианта: простое продление на один год либо контракт по схеме «1+1», где продление на второй сезон будет зависеть от количества сыгранных матчей. 

В продлении контракта Мхитаряна заинтересован лично тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

Статистику футболиста из Армении можно найти здесь.

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