«Рома» хочет продлить контракт с Мхитаряном минимум на год. Моуринью лично заинтересован

«Рома» надеется продлить контракт с .

На следующей неделе представители римского клуба встретятся с агентами полузащитника, чтобы обсудить новое соглашение.

По информации Corriere dello Sport, хочет продлить контракт как минимум на год.

33-летнему игроку предложат два варианта: простое продление на один год либо контракт по схеме «1+1», где продление на второй сезон будет зависеть от количества сыгранных матчей.

В продлении контракта Мхитаряна заинтересован лично тренер «Ромы» .

Статистику футболиста из Армении можно найти здесь.