Карло Анчелотти: «Хави отлично подходит под стиль «Барселоны». При нем команда заметно прибавила»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отдал должное работе Хави во главе «Барселоны».
«У «Барселоны» есть четкий стиль, ее идентичность неизменна. Хави отлично подходит под этот стиль, и команда при нем заметно прибавила.
У нее нет слабых сторон, она играет хорошо. Мое мнение таково: Хави проделывает хорошую работу.
В то же время я не считаю, что футбол предполагает только какой-то один стиль. Мне нравится, когда моя команда способна выглядеть по-разному. Я всегда стремился к использованию стиля, удобного моим футболистам», – сказал Анчелотти.
«Реал» не проигрывает в Ла Лиге 8 матчей, «Барселона» – 12. Они встретятся 20 марта