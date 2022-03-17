Эмери выбил «Юве» из ЛЧ, 2 года без Евротура, «Ливерпуль» в 1 очке от «Ман Сити», сокращение зарплат в «Краснодаре», Нэтан Чен пропустит ЧМ и другие новости

1. «Вильярреал» Унаи Эмери выкинул «Ювентус» из Лиги чемпионов, забив 3 мяча в Турине. «Челси» в ответном матче снова победил «Лилль» и пробился в четвертьфинал. Для «Ювентуса» это третий подряд вылет в 1/8 финала, а для Эмери – первый четвертьфинал ЛЧ в карьере.

В 1/4 финала вышли по 3 клуба из Англии и Испании, по одному – из Германии и Португалии. Жеребьевка – в пятницу.

2. «Ливерпуль» в гостях обыграл «Арсенал» (2:0) и приблизился к «Манчестер Сити» на расстояние 1 очка. «Тоттенхэм» победил «Брайтон», Харри Кейн опять забил.

3. Россия отстранена от хоккейного Евротура на 2 года. Швейцария заняла место российской сборной.

4. Игроки «Краснодара» согласились на понижение зарплаты. У некоторых зарплата сократится в два раза, у кого-то – в три.

5. Белорусский биатлонист Никита Лобастов выиграл мегамасс-старт на открытом чемпионате России по биатлону, Латыпов – 2-й, Серохвостов – 3-й, Смольский – 4-й, Халили – 5-й, Гараничев – 7-й.

Виктория Сливко победила в женской гонке, Куклина – 2-я, Казакевич – 3-я, Алимбекова – 5-я, Резцова – 7-я.

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси.

6. Олимпийский чемпион Нэтан Чен не выступит на чемпионате мира по фигурному катанию из-за травмы.

7. НХЛ. Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Бостон» (4:2), «Тампа» встречается с «Сиэтлом». Другие результаты – здесь.

8. Вместо «Йокерита» и «Динамо» Рига в следующем сезоне КХЛ будут играть «Югра» и «Лада», сообщил журналист Алексей Шевченко.

9. РПЛ представила календарь с 23-го по 30-й туры. «Спартак» сыграет с «Зенитом» 15 мая.

10. Канада отказалась совсем прекращать выдачу виз хоккеистам из Poccии, но есть нюансы с приглашениями. Впрочем, хоккеисты НХЛ или потенциальные новички клубов НХЛ по-прежнему смогут получить визы.

11. «Боруссия» Дортмунд на 87-й минуте вырвала победу у «Майнца» (1:0) и сократила отставание от «Баварии» до 4 очков.

12. НБА. «Бруклин» уступил «Далласу», «Голден Стэйт» играет с «Бостоном». Остальные результаты – здесь.

13. Международная шахматная федерация отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований, но они могут выступать в нейтральном статусе.

14. Лопетеги, Энрике, Тухель и еще два тренера – в шорт-листе «Манчестер Юнайтед».

15. В Бразилии отказались от трансляций РПЛ: «Мы получили очень негативные отзывы от подписчиков».

16. Фанаты «МЮ» бросали в Симеоне различные предметы с трибун после поражения от «Атлетико». Клуб ищет нарушителей, им грозит запрет на посещение стадиона.

Цитаты дня.

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«В Саудовской Аравии обезглавили 81 человека. Хотелось бы, чтобы Хау и другие могли высказаться об этом». «Международная амнистия» о «Ньюкасле»

Дeпyтaт Cвищeв об Oвeчкине и Гocдyме: «Решит заняться пoлитикoй – будет принят на ура. Большое счастье общаться с такими спортсменами»

Генич о «Краснодаре»: «Автобус до Минвод, рейсовый самолет, отъезд легионеров, сокращения по зарплате. Неужели все?»

Патрис Эвра: «У «Ювентуса» нет класса, особенно в полузащите. При мне были Маркизио, Видаль, Пирло, а сейчас там Артур»

Путин о санкциях в отношении российских спортсменов: «Даже олимпийские принципы растоптали. Вот такой спорт вне политики»