Карим Бензема: «Я перешел в «Реал» ради трофеев. Всегда хотелось остаться в памяти и, думаю, я на верном пути»

высказался о выходе на 3-е место в списке лучших бомбардиров «Реала».

«Обойти Ди Стефано – мечта, потому что он легенда «Мадрида». Помню, как он обнял меня на презентации в качестве игрока «Реала». Я очень счастлив оказаться на его уровне, и это дает мне силы подниматься еще выше. Помню, как он сказал мне наслаждаться игрой за этот великий клуб.

В команде всегда есть игроки, которые делают разницу, но это не сделать одному. Если команда на максимуме, то я знаю, что тоже покажу лучший футбол. Мы нуждаемся друг в друге.

Я усердно работаю каждый день, сейчас – даже больше, чем когда-либо. Я перешел сюда ради трофеев, не думая, что забью так много голов. Я всегда хотел остаться в памяти людей и, думаю, я на верном пути.

Я хотел добиться успеха в «Реале», и я постепенно двигаюсь в нужном направлении. Я чувствую себя как дома, мне нравятся Мадрид и люди здесь. Я наслаждаюсь каждым днем, проведенным здесь», – сказал форвард «Реала».

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Величие Бензема в цифрах: обогнал Ди Стефано и стал 3-м бомбардиром в истории «Реала»!