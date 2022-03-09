Арсен Венгер: «ПСЖ» – фаворит матча с «Реалом». Разница между ними в первой игре была слишком большой»

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Арсен Венгер считает «ПСЖ» фаворитом в противостоянии с «Реалом».

«Сегодня будет невероятно важный матч. Лично я считаю, что разница между командами в первой игре была слишком большой, так что я считаю «ПСЖ» фаворитом.

Если «ПСЖ» сыграет в свой обычный футбол, и «Реал» сыграет в свой обычный футбол, то дальше пройдет «ПСЖ». «Реал» ни разу не пробил в створ в первом матче, а у «ПСЖ» было много моментов.

Будет ли сегодня все наоборот? В этом вопрос. Я в это не верю», – сказал бывший тренер «Арсенала».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». На нашем сайте будет доступна видеотрансляция.

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