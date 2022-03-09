Осинькин о легионерах «Крыльев»: «Все пока остаются в строю. Понимаем, что все может поменяться»

Игорь Осинькин заявил, что легионеры «Крыльев Советов» пока не собираются покидать команду.
– Все наши легионеры пока остаются у нас в строю. Мы от них о желании уехать не слышали. Понимаем, что все может поменяться. Но на данный момент все в команде.
– Иванисеня тоже в строю?
– Иванисене сейчас тяжелее всего, на данный момент мы не готовы ничего комментировать.
– В каком настроении Иван Игнатьев, который забил гол «Арсеналу»?
– Понятно, что на позитиве. Он старается, понимает, что надо доказывать, хорошо работает. Очень рад, что его проклятие снялось. Но на нем не надо зацикливаться. Нужно продолжать работать, – сказал Осинькин.
Ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.