Осинькин о легионерах «Крыльев»: «Все пока остаются в строю. Понимаем, что все может поменяться»

Игорь Осинькин заявил, что легионеры «Крыльев Советов» пока не собираются покидать команду.

– Все наши легионеры пока остаются у нас в строю. Мы от них о желании уехать не слышали. Понимаем, что все может поменяться. Но на данный момент все в команде.

– Иванисеня тоже в строю?

– Иванисене сейчас тяжелее всего, на данный момент мы не готовы ничего комментировать.

– В каком настроении Иван Игнатьев, который забил гол «Арсеналу»?

– Понятно, что на позитиве. Он старается, понимает, что надо доказывать, хорошо работает. Очень рад, что его проклятие снялось. Но на нем не надо зацикливаться. Нужно продолжать работать, – сказал Осинькин.

Ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.