Агент Миранчука об аплодисментах Алексею: «Они были не политической обстановке, а классной игре футболиста»

Агент Алексея Миранчука высказался об аплодисментах хавбеку «Аталанты» на игре с «Сампдорией».

Российский футболист в матче 27-го тура Серии А (4:0) забил и сделал результативную передачу.

«Не могу ничего сказать о том, как будет развиваться карьера Алексея в Италии. Никто не знает, что произойдет завтра. Мы же не умеем предсказывать будущее.

Есть только один факт: футболист не играл почти 40 дней из-за травмы, попал в заявку на матч, тренер доверил ему игровое время, а Алексей ответил на это доверие своей работой и продемонстрировал высокий уровень.

За футболиста говорят не публикации в соцсетях, а его отношение к делу и работа на поле. Даже тренер «Сампдории» стоял и аплодировал голу Алексея – не политической обстановке, а классным, результативным и эффективным действиям футболиста.

Алексей играет, отдает голевые передачи и забивает мячи. Какие еще нужны доказательства его профессионализма?» – сказал агент футболиста .

У Миранчука гол+пас – впервые в «Аталанте». Команда поддерживает и его, и Малиновского