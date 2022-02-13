Бензема о восстановлении после травмы: «Я вернусь очень сильным»

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Форвард «Реала» Карим Бензема сообщил, что станет сильнее после травмы.

Спустя несколько минут после матча с «Вильярреалом» (0:0) француз опубликовал видео в соцсетях, где намекнул на то, что может восстановиться к матчу с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. 

«Поехали. Полностью мотивирован. Я вернусь сильным, очень сильным», – сказал Бензема в ролике. 

Участие Бензема в матче с «ПСЖ» остается под вопросом. Француз прилагает все усилия, чтобы восстановиться. Однако большую часть прошлой недели он провел в спортзале, работая индивидуально.

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