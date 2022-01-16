«Аталанта» – «Интер». Чалханоглу, Джеко и Алексис в старте. Онлайн-трансляция

В 22-м туре итальянской Серии А «Интер» встречается на выезде с «Аталантой» Алексея Миранчука.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 16 января, 22.45, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Муссо, Гимшити, Паломино, Демирал, Пеццелла, де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Пашалич, Пессина, Муриэль.
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Интер –
Ханданович, Дармиан, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Санчес.
- Предупреждение:
- де Рон (37).