«Аталанта» – «Интер». Чалханоглу, Джеко и Алексис в старте. Онлайн-трансляция

В 22-м туре итальянской Серии А «Интер» встречается на выезде с «Аталантой» Алексея Миранчука.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».

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