«Аталанта» – «Интер». Чалханоглу, Джеко и Алексис в старте. Онлайн-трансляция

Теги Интер Аталанта серия А Италия онлайны Футбол

В 22-м туре итальянской Серии А «Интер» встречается на выезде с «Аталантой» Алексея Миранчука.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».

Аталанта – Интер 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
16 января, 22.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
АталантаМуссо, Гимшити, Паломино, Демирал, Пеццелла, де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Пашалич, Пессина, Муриэль.
ИнтерХанданович, Дармиан, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Санчес.
Предупреждение:
де Рон (37).

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