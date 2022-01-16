Петер Шмейхель о победе «Лестера» в АПЛ: «Триумф игроков, а не Раньери. Пирсон тоже бы выиграл чемпионат»

Теги премьер-лига Англия Клаудио Раньери Лестер Петер Шмейхель Найджел Пирсон Джейми Варди Нголо Канте Футбол

Петер Шмейхель, отец вратаря «Лестера» Каспера Шмейхеля, выразил свою точку зрения о чемпионстве команды в АПЛ в сезоне-2015/16.

«Футболисты были победителями, которые были способны менять ход игры. Они дошли до того, что смогли даже выиграть чемпионат под руководством Клаудио Раньери

Я не собираюсь быть жестоким по отношению к Клаудио, но сезон-2015/16 стал триумфом игроков, а не тренера.

Раньери изначально был против того, как играл «Лестер». 

Эта футбол, основанный на быстрых контратаках, на сильных сторонах Джейми Варди. Ему также не нравился Нголо Канте. Он унаследовал закаленную в боях команду.

Найджел Пирсон создал среду, в которой связь между игроками была неразрывной, а их представление о том, как они должны играть, было на 100 процентов понятным. На поле игроки брали ситуацию под контроль.

Мне жаль Найджела, потому что он покинул клуб, не успев закончить работу. 

Я убежден, что если бы он остался, то тоже выиграл бы чемпионат», – написал Шмейхель в автобиографии.

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