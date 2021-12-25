«Ман Сити» сохраняет интерес к Кейну. Гвардиола считает его идеальным игроком для команды

сохраняет интерес к нападающему .

The Athletic пишет, что главный тренер «горожан» до сих пор очень хочет, чтобы клуб подписал 28-летнего форварда.

Источники, близкие к Гвардиоле, сообщают, что Пеп по-прежнему считает Кейна идеальным игроком для «Манчестер Сити», так как он способен играть и в роли классической девятки, и в качестве ложной девятки.

Проблемой остается нежелание «Тоттенхэма» отпускать Кейна.

Вряд ли «Манчестер Сити» попытается подписать нападающего зимой (помимо Кейна, в сферу интересов манчестерского клуба входит форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд), переговоры по этому вопросу начнутся следующим летом.

В этом сезоне англичанин провел 22 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забил 9 голов (лишь два из них – в матчах ) и отдал 2 результативные передачи.

С полной статистикой центрфорварда можно ознакомиться по ссылке.