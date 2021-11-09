Бразилия вышла на ЧМ-2022 первой из южноамериканских сборных

обыграла в матче квалификации (1:0).

После этой победы бразильская команда досрочно гарантировала себе выход в финальную часть мирового первенства.

В 12 играх бразильцы набрали 34 очка и возглавляют группу в южноамериканском отборочном цикле. У них 11 побед и одна ничья.

Команда Тите не опустится ниже третьего места, несмотря на то, что ей осталось провести еще шесть игр.

Отметим, что в Южной Америке пока только Бразилия обеспечила себе прямой выход на ЧМ, который пройдет в следующем году в Катаре.