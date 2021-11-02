Роберто Де Дзерби: «Бензема заслужил «Золотой мяч», он лучший нападающий мира»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, подводя итоги матча с «Реалом» (1:2), отметил в составе соперника форварда Карима Бензема.
«Этот матч отличался от первой игры в Киеве. Тогда мы забили в свои ворота. С «Шерифом» мы тоже выглядели неплохо, но пропустили два глупых гола.
Нам нужны такие игроки, как Витао, Маркос Антонио, чтобы мы росли, чтобы лучше проявляли себя в Лиге чемпионов. Также нам нужно поработать на трансферном рынке, у нас есть нехватка техники и скорости.
Что касается игры Карима Бензема, то он заслуживает «Золотой мяч». Это лучший нападающий мира прямо сейчас», – сказал Де Дзерби.