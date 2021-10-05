Аршавин о запрете сладкого в сборной: «Бессмысленная акция. Если игрок хочет, пойдет в номер и съест там шоколадку»

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Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о запрете на употребление сладкого в национальной команде, введенном тренером Валерием Карпиным.

«Для меня это бессмысленная акция. Если футболист хочет сладкого, он пойдет в номер и съест там шоколадку. И тем более короткий отрезок времени проводит в сборной, а в клубах может быть и нет таких запретов.

А вообще, если игрок профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений», – сказал Аршавин.

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