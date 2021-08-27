Райола запросит для Холанда зарплату 50 млн евро в год в новом клубе (La Gazzetta dello Sport)

Стало известно, какую зарплату форвард дортмундской хотел бы получать в новом клубе.

По данным La Gazzetta dello Sport, агент запросит у потенциальных покупателей зарплату в размере 50 миллионов евро в год для футболиста. В эту сумму не включены комиссионные агента.

Одной из причин, по которой сторона норвежца требует такую сумму, является то, что в контракте Холанда с «Боруссией» прописаны фиксированные отступные – 75 млн евро. Так как Эрлинга можно будет выкупить за сумму ниже его рыночной стоимости, сторона футболиста хочет добиться более крупных выплат по зарплате и комиссионным.

В 67 матчах за «Дортмунд» нападающий забил 68 голов. С полной статистикой 21-летнего форварда можно ознакомиться тут.