Экс-директор «Байера» предложил ввести плей-офф в Бундеслиге: «Нельзя, чтобы чемпион определялся уже в октябре»

Бывший исполнительный директор Вольфганг Хольцхойзер предложил ввести в Бундеслиге матчи плей-офф, в которых будет определяться чемпион.

– Некоторое время назад вы высказались за введение плей-офф в Бундеслиге, чтобы снова сделать соревнование более захватывающими. Как конкретно должен выглядеть этот формат?

– Я бы скорее назвал это раундом на выбывание. Первые четыре команды в таблице сыграют полуфинал друг против друга после регулярного сезона Бундеслиги: первая играет против четвертой, а вторая – против третьей. Затем победители играют между собой в финале, а проигравшие разыгрывают третье и четвертое место.

На фоне борьбы за места в Лиге чемпионов такой формат стал бы изюминкой для болельщиков. Если вы хотите обеспечить еще большую напряженность в играх за чемпионство и места в верхней части таблицы, то этот формат имеет смысл.

Нельзя, чтобы в головах болельщиков чемпион определялся уже в октябре. Финансово проблему не решить, но можно по-спортивному. Тем не менее у этого формата было бы финансовое преимущество.

– Объясните!

– Это привело бы к большим маркетинговым возможностям, доходы от которых можно было бы распределить между командами, которые не участвуют в этих играх на выбывание. Так что от этого выигрывают все, – сказал Хольцхойзер.