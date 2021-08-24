Сульшер о Роналду: «Он перешел в «МЮ» не для того, чтобы сидеть на лавке. Хочу, чтобы он был в штрафной и забивал»

Главный тренер высказался о переходе нападающего .

«Он подписал с нами контракт не для того, чтобы сидеть на лавке. Роналду сделает «МЮ» лучше.

Криштиану изменился как игрок. Раньше он играл справа, слева. По моему мнению, теперь он центрфорвард, но будут матчи, где мы сыграем в два или три нападающих. Я хочу, чтобы Роналду был в штрафной и забивал голы.

Теперь Роналду куда опытнее, чем в те времена, когда он играл за «МЮ» в прошлый раз. Он изменился и построил невероятную карьеру. Уверен, ему нравятся разговоры о том, что он слишком старый. Говорите о нем, и он покажет, на что способен», – сказал Сульшер.

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Обама и Медведев – президенты, умер Майкл Джексон, «Сити» на 10-м месте. Мир, когда Роналду уходил из «МЮ»