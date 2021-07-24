«Байер», возможно, намекнул на трансфер Азмуна: «🔜🅰️👕⏳👀»

Нападающий , вероятно, в скором времени станет игроком .

Немецкий клуб в твиттере, возможно, намекнул на трансфер 26-летнего иранца, опубликовав серию эмодзи: «🔜🅰️👕⏳👀».

В комментарии пришел , который тоже оставил эмодзи «🔜🧳💰⏳👀» с намеком на то, что им причитается процент от суммы трансфера, поскольку Азмун играл в казанском клубе.

Ранее стало известно, что «Зениту» предлагают за форварда 14 млн евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне Азмун провел 24 матча в РПЛ, забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи. В этом сезоне он забил в 1-м туре .