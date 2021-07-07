Президент «Урала»: «Что плохого в господдержке?! Мы же не можем сделать билеты на футбол по сто долларов? И телеправа продать за миллиард?»

Президент «Урала» поделился мнением о государственной поддержке в российском футболе.

– Согласились бы, если бы все российские клубы отказались от господдержки?

– Нет. Во-первых, масса клубов в низших лигах в тот же момент закроется. Во-вторых, почему всех заботит только господдержка футбола? А хоккей, баскетбол, волейбол, биатлон? Дмитрий Васильев в эфире начинает рассуждать про футбол. Он сам-то сколько работает в биатлоне и каких чемпионов воспитал? Получает госденьги, но вставляет свои пять копеек про футбол. Баскетбол мужской и женский мимо Олимпиад и чемпионатов мира – их что, вообще закрывать? Или, может, легкоатлеты живут на деньги частных спонсоров?

– Хорошо, весь спорт оставим без господдержки, чтобы стал, наконец, спортом, а не работой. Согласны?

– Что плохого в господдержке, не могу понять?! Мы же не можем сделать билеты на футбол по сто долларов? И телеправа продать за миллиард? И каждую неделю футболистов за 20 миллионов выращивать? На чем тогда футболу зарабатывать? А социальная функция у него должна быть, отсюда и господдержка, – сказал президент .