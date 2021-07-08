Судью Волошина отстранили от работы, так как он полгода ездил на матчи ФНЛ с поддельными ПЦР-тестами («Телеспорт»)

Стала известна причина, по которой арбитр был отстранен от работы на матчах профессиональных российских лиг.

10 июля появилась информация о том, что 36-летний судья не попал в списки арбитров, допущенных до работы в РПЛ, и Олимп-II дивизионе ФНЛ в сезоне-2021/22.

Такое решение было принято, так как последние полгода Волошин ездил на матчи ФНЛ с поддельными ПЦР-тестами, сообщает Sport24 со ссылкой на «Телеспорт».

Арбитры обязаны делать новый ПЦР-тест перед каждой игрой, при этом РФС компенсирует судьям затраты. Избегая реального ПЦР-теста, Волошин подвергал опасности здоровье игроков, организаторов и коллег, что руководство сочло безответственным и неприемлемым.

Волошин работал в последние три сезона. На его счету 35 матчей чемпионата России в роли главного судьи.