Мелкадзе считает, что «Спартак» проиграл «Локо» из-за судейства: «Минимум один пенальти должны были ставить»

Полузащитник , права на которого принадлежат «Спартаку», поделился мнением о матче красно-белых с «Локомотивом» (0:2) в 25-м туре РПЛ.

– Следите за «Спартаком»?

– Конечно. Смотрю каждый матч.

– Как вам последняя игра с «Локомотивом»?

– Не очень приятно, когда у нас есть ВАР, но судьи не могут поставить пенальти в ворота . Считаю, что «Спартак» должен был побеждать.

– «Спартак» не смог победить из-за судейства?

– Да. Наверное, неназначенный пенальти – самый переломный момент. Представьте, вы должны забить, а вам попросту не дают это сделать. Как минимум один пенальти в пользу «Спартака» должны были поставить, – сказал Мелкадзе.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

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