Фомин про Черчесова: «Мощная энергия от него идет. Он может просто впиться в тебя взглядом, и ты думаешь: «Я все понял»

Полузащитник рассказал о работе с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

– Чем прежде всего Станислав Черчесов отличается от Шварца?

– Особенной харизмой. Какая-то мощная энергия от него идет. Саламыч может ничего не говорить, а просто впиться в тебя взглядом. И ты думаешь: «Я все понял».

– Как осваиваетесь в сборной, привыкаете к требованиям тренерского штаба?

– С каждым вызовом чувствую себя все увереннее. Всегда внимательно слушаю требования – на теории, практических занятиях. Тут важно какие-то вещи, которые ты только что проговорил с тренерами сборной, воплощать в чемпионате страны. Это тоже помогает.

Как-то раз поговорили, я услышал некоторые пожелания. Встречаемся через месяц на сборе национальной команды. Они же все видят – и говорят: «Ну, ты чувствуешь сам?» И я действительно это чувствовал. Требования в клубе и сборной несколько отличаются, и я должен уметь быстро перестроиться.

– На этом сборе нет Романа Зобнина, а в первой игре не участвовал и Магомед Оздоев. Чувствуете ли свой шанс, который вам надо выжимать по максимуму?

– Всегда еду в сборную с надеждой, что у меня будет шанс. В этом плане не важно, здоровы ли ребята, или кто-то из них не может сыграть. Важно то, что? если этот шанс тебе выпадет, ты должен им по максимуму воспользоваться, – сказал Фомин.