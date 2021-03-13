Бензема забил 70-й гол в ЛЧ. До Рауля – 1 мяч

Нападающий «Реала» Карим Бензема отличился в ответной игре 1/8 финала чемпионов с «Аталантой» (1:0, перерыв; 2:0 по сумме двух матчей).

Для французского футболиста этот гол стал 70-м в ЛЧ. Это пятый показатель в истории турнира.

Вот как выглядит топ-5:

134 – Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус»);

120 – Лионель Месси («Барселона»);

72 – Роберт Левандовски («Боруссия» Дортмунд, «Бавария»);

71 – Рауль Гонсалес («Реал», «Шальке»);

70 – («Лион», ).