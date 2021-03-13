Бензема забил 70-й гол в ЛЧ. До Рауля – 1 мяч

Нападающий «Реала» Карим Бензема отличился в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:0, перерыв; 2:0 по сумме двух матчей).
Для французского футболиста этот гол стал 70-м в ЛЧ. Это пятый показатель в истории турнира.
Вот как выглядит топ-5:
134 – Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус»);
120 – Лионель Месси («Барселона»);
72 – Роберт Левандовски («Боруссия» Дортмунд, «Бавария»);
71 – Рауль Гонсалес («Реал», «Шальке»);
70 – Карим Бензема («Лион», «Реал»).
Бензема стал пятым игроком в истории ЛЧ, забившим 70-м голов 💪— Матч ТВ (@MatchTV) March 16, 2021
На этот раз максимально помог Модрич: перехватил и выкатил на блюдечке 👍
«Реал» ведет 1:0, ждем второй тайм на Матч ТВ:https://t.co/Sr5eVmkGNW pic.twitter.com/HKWlr3wA5o