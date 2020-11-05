Малафеев о «Зените» в ЛЧ: «Стоило ставить задачу – играть в финале или выиграть»

Бывший вратарь рассказал, что команда в свое время должна была ставить перед собой максимальные задачи в Лиге чемпионов.

В 2008 году петербургский клуб выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, однако лучшим результатом «Зенита» в ЛЧ остается выход в 1/8 финала.

«Нужно ставить максимальные какие-то цели. Даже если они нереальны.

Возможно, стоило ставить большие задачи – играть в финале или выиграть Лигу чемпионов. И тогда бы мы дошли до полуфинала.

Конечно, и полуфинал был бы большим успехом. Те года – как раз многие футболисты созрели, получили какой-то опыт. Были легионеры, свои ребята, которые уже заматерели.

Действительно был хороший шанс, можно было попробовать достигнуть тогда больших результатов», – сказал Малафеев.