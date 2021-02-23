«Спартак»: «Хорошо заработали на футболках после возвращения Промеса. На игре с «Рубином» продали в 3 раза больше»

Прибыль «Спартака» от продажи фирменной атрибутики выросла после возвращения полузащитника Квинси Промеса в клуб, сообщил директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов.
«После возвращения Промеса клуб хорошо заработал на продаже футболок – в день игры с «Рубином» мы продали в три раза больше джерси, чем в дни других матчей», – сказал Фетисов.
О возвращении хавбека в «Спартак» было объявлено 25 февраля. В игре с «Рубином» (0:2) Промес вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
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