«Спартак»: «Хорошо заработали на футболках после возвращения Промеса. На игре с «Рубином» продали в 3 раза больше»

Прибыль «Спартака» от продажи фирменной атрибутики выросла после возвращения полузащитника в клуб, сообщил директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов.

«После возвращения Промеса клуб хорошо заработал на продаже футболок – в день игры с «Рубином» мы продали в три раза больше джерси, чем в дни других матчей», – сказал Фетисов.

О возвращении хавбека в «Спартак» было объявлено 25 февраля. В игре с (0:2) Промес вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

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