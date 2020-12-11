Зинедин Зидан: «Ла Лига и ЛЧ еще не закончились. Мы будем бороться за победу в них до конца»

Главный тренер заявил, что клуб намерен бороться за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

«Я верю во все. Я верю и в победу в Ла Лиге. Нам предстоит разыграть еще 54 очка. Мы выступаем еще в двух турнирах и будем бороться за победу в них до конца.

Мы попытаемся выиграть. и Лига чемпионов еще не закончились, и мы отдадим все силы», – сказал Зидан.

В таблице Ла Лиги «Реал» набрал 40 очков в 20 матчах и занимает третье место, уступая «Барселоне» по дополнительным показателям. У «Атлетико», который идет первым, 50 очков и матч в запасе.

Сегодня мадридский клуб на выезде сыграет с «Уэской». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 18:15 по московскому времени.