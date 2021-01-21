Клопп о 2:3 с «МЮ»: «Ливерпуль» очень хотел победить. Мы можем извлечь урок из этой игры»

Главный тренер дал комментарий после поражения от (2:3) в 4-м раунде Кубка Англии.

«Было много хорошего, были и ошибки у ворот. Если хочешь побеждать здесь, нужно демонстрировать высший уровень, а мы этого не сделали.

Мы можем извлечь что-то из этой игры, мы стараемся извлекать уроки из каждого матча. Для Салаха матч сложился хорошо, это важно для его уверенности в себе.

Игра была сложной. Мы очень хотели победить, но сегодня этого было недостаточно. И когда выигрываешь, и когда проигрываешь замечаешь недостатки, но сегодня парни очень, очень хотели победить.

У нас были проблемы с контратаками, было напряженно. Но в матче было и хорошее», – сказал Клопп.

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