У «Реала» худший старт сезона при Зидане – 6 поражений и 5 ничьих в 25 играх

проиграл (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании.

Эта игра стала 25-й в сезоне для команды . Мадридский клуб одержал 14 побед, 5 раз сыграл вничью и шесть раз уступил. Это худший старт Зидана во главе «Реала».

«Мадрид» трижды проиграл в этом розыгрыше Ла Лиги. В прошлый раз после 18 матчей такое случилось в сезоне-2017/18.

В прошлом сезоне клуб лишь дважды проиграл на этой стадии сезона – один раз в чемпионате и еще раз в Лиге чемпионов.

В первом сезоне при Зидане мадридский клуб четырежды сыграл вничью и трижды проиграл (все – в Ла Лиге). На групповой стадии Лиги чемпионов «Реал» один раз сыграл вничью (с «ПСЖ») и выиграл турнир.

В сезоне-2016/17 «Реал» ни разу не проиграл в первых 25 матчах сезона. Первое поражение тогда случилось в январе – «Реал» уступил «Севилье».

«Мадрид» трижды проиграл (два раза – в и еще один – в Лиге чемпионов) и пять раз сыграл вничью в 25 матчах сезона-2017/18.