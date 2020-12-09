PFA заявила, что большинство игроков поддерживает преклонение колена: «Это мирный акт единства, освещающий системную проблему»

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) выступила с заявлением о негативной реакции фанатов на преклонение колена игроками перед матчем.

Акцию в поддержку движения Black Lives Matter освистывали на некоторых матчах Чемпионшипа и Лиги 2, четвертого по силе дивизиона Англии.

«В свете недавней негативной реакции публики, в свете того, что некоторые клубы, изучают альтернативы тому, чтобы вставать на одно колено, PFA проконсультировалась со своими членами по этому вопросу.

Результаты ясны: подавляющее большинство игроков выступило в поддержку продолжения этого акта солидарности, несмотря на любую возможную негативную реакцию.

Этот сильный символ солидарности олицетворяет приверженность игроков в борьбе с расизмом и не является политической позицией. Это мирный акт единства, который освещает системную проблему», – говорится в заявлении.

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