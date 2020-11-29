Пирло о 3:0 с «Барсой»: «Ювентус» показал хорошую реализацию»

Главный тренер подвел итоги матча группового этапа чемпионов с «Барселоной» (3:0).

«Нам было важно сыграть так же удачно, как во втором тайме туринского дерби в выходные. Когда играешь с такой отдачей, добиваешься результата. Мы подошли к матчу с правильным настроем, и я очень доволен нашей игрой.

Готовясь к матчу, мы рассчитывали создать численный перевес в средней линии, чтобы как можно больше было эпизодов «трое против двоих». Мы знали, что у них могут возникнуть проблемы с забегами наших полузащитников по центру. Мы справились с задачей и показали хорошую реализацию», – сказал Пирло.

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