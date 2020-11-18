«Давайте не будем включать Черданцева, защищающего «Зенит». Хавбек «Торпедо» Лях о календаре ФНЛ

Полузащитник высказался о календаре после матча с «Краснодаром-2» (4:2).

– Как команда физически себя сейчас ощущает, учитывая такой плотный календарь и большое количество перелетов?

– Давайте не будем включать Черданцева, который защищает «Зенит», говоря тоже про плотный календарь. Сегодня утром прочитал, что Криштиану Роналду сыграл восемь матчей за 24 дня. Восемь матчей! И он показывает фантастический уровень.

Многое же в голове, надо правильные вещи закладывать. У нас многие ребята по 90 минут играют каждый матч и делают это довольно ровно, – сказал Лях.

Во время трансляции матча Лиги чемпионов «Лацио» – «Зенит» (3:1) Черданцев неоднократно акцентировал внимание на значительном количестве перелетов, проведенных .