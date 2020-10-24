Луческу может покинуть «Динамо» Киев зимой по семейным причинам

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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу настроен покинуть клуб зимой, сообщает Tribuna.com со ссылкой на Ziare. 

Отмечается, что это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса Луческу впервые в карьере вынужден находиться длительное время вдали от своей жены Нелли. 

Сообщается, что Луческу живет в одиночестве в квартире на базе команды на окраине Киева и твердо намерен покинуть Украину, если ситуация с пандемией продолжится. 

При этом специалист до отъезда хочет обеспечить для «Динамо» еврокубковую весну и сохранить первое место в чемпионате.

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