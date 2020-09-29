«Краснодар» ведет переговоры по Семенову. Вероятность сделки высока

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов может стать игроком «Краснодара».
Клубы ведут активные переговоры о трансфере футболиста сборной России, сообщает «РБ-Спорт».
Утверждается, что вероятность успешного завершения сделки очень высока, учитывая высокую заинтересованность «Краснодара» в усилении позиции центрального защитника.
Интерес к 31-летнему защитнику в это трансферное окно проявляло московское «Динамо», однако клубы не сумели договориться о сумме сделки.
Если этот трансфер будет осуществлен, Семенов не сможет сыграть за «Краснодар» в Лиге чемпионов, поскольку заявочный период там уже завершен.
Игрок выступает за «Ахмат» с 2014 года. В этом сезоне он провел за грозненский клуб 7 матчей в РПЛ.