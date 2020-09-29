«Краснодар» ведет переговоры по Семенову. Вероятность сделки высока

Защитник «Ахмата» может стать игроком .

Клубы ведут активные переговоры о трансфере футболиста сборной России, сообщает «РБ-Спорт».

Утверждается, что вероятность успешного завершения сделки очень высока, учитывая высокую заинтересованность «Краснодара» в усилении позиции центрального защитника.

Интерес к 31-летнему защитнику в это трансферное окно проявляло московское «Динамо», однако клубы не сумели договориться о сумме сделки.

Если этот трансфер будет осуществлен, Семенов не сможет сыграть за «Краснодар» в Лиге чемпионов, поскольку заявочный период там уже завершен.

Игрок выступает за с 2014 года. В этом сезоне он провел за грозненский клуб 7 матчей в .