«Краснодар» ведет переговоры по Семенову. Вероятность сделки высока

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Защитник «Ахмата» Андрей Семенов может стать игроком «Краснодара».

Клубы ведут активные переговоры о трансфере футболиста сборной России, сообщает «РБ-Спорт».

Утверждается, что вероятность успешного завершения сделки очень высока, учитывая высокую заинтересованность «Краснодара» в усилении позиции центрального защитника.

Интерес к 31-летнему защитнику в это трансферное окно проявляло московское «Динамо», однако клубы не сумели договориться о сумме сделки.

Если этот трансфер будет осуществлен, Семенов не сможет сыграть за «Краснодар» в Лиге чемпионов, поскольку заявочный период там уже завершен.

Игрок выступает за «Ахмат» с 2014 года. В этом сезоне он провел за грозненский клуб 7 матчей в РПЛ

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