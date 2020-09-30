Коутиньо, Салах, ван Дейк, Алиссон, Мане и Фирмино получили высший балл в рейтинге трансферов «Ливерпуля» за 10 лет

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Газета Liverpool Echo представила рейтинг трансферов «Ливерпуля» за 10-летний период управления клубом Fenway Sports Group.

За этот период в течение 20 трансферных окон мерсисайдский клуб подписал 69 футболистов в первую команду, потратив в общей сложности более 800 миллионов фунтов.

Высший балл (10) от Liverpool Echo получили трансферы Филиппе Коутиньо (из «Интера» в январе 2013 года за 8,5 млн фунтов), Роберто Фирмино («Хоффенхайм», лето 2015-го, 29 млн), Садьо Мане («Саутгемптон», лето 2016-го, 30 млн), Мохамеда Салаха («Рома», лето 2017-го, 36,9 млн), Вирджила ван Дейка («Саутгемптон», январь 2018-го, 75 млн) и Алиссона (лето 2018-го, «Рома», 65 млн).

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