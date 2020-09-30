Коутиньо, Салах, ван Дейк, Алиссон, Мане и Фирмино получили высший балл в рейтинге трансферов «Ливерпуля» за 10 лет

Газета Liverpool Echo представила рейтинг трансферов за 10-летний период управления клубом Fenway Sports Group.

За этот период в течение 20 трансферных окон мерсисайдский клуб подписал 69 футболистов в первую команду, потратив в общей сложности более 800 миллионов фунтов.

Высший балл (10) от Liverpool Echo получили трансферы (из в январе 2013 года за 8,5 млн фунтов), ( , лето 2015-го, 29 млн), («Саутгемптон», лето 2016-го, 30 млн), («Рома», лето 2017-го, 36,9 млн), Вирджила ван Дейка ( , январь 2018-го, 75 млн) и (лето 2018-го, , 65 млн).