Мэр Лондона считает, что в столице рано проводить матчи АПЛ

Мэр Лондона Садик Хан высказался против проведения матчей АПЛ в столице Великобритании.
Хан считает, что проводить матчи топ-клубов в Лондоне слишком рано.
«Как болельщик «Ливерпуля», Садик, конечно, хочет, чтобы Премьер-лига вернулась, но это может произойти только тогда, когда это будет безопасно, и он не может возлагать дополнительную нагрузку на NHS и другие службы.
Садик также обеспокоен состоянием здоровья игроков, выступающих во всех профессиональных видах спорта, а не только в футболе.
Существуют серьезные вопросы, которые нужно изучить: как игроки могли бы безопасно тренироваться, как они могли бы ездить на матчи и как они могли бы играть без риска распространения инфекции», – заявил представитель мэра.
Ранее клубы АПЛ выступили против игры на нейтральных полях. Сообщалось, что лига планирует возобновить турнир в июне.
Для тестов АПЛ наняла ту же лабораторию, что и Бундеслига. Результаты в 2-3 раза быстрее, чем у людей из группы риска