Мэр Лондона считает, что в столице рано проводить матчи АПЛ

Мэр Лондона Садик Хан высказался против проведения матчей в столице Великобритании.

Хан считает, что проводить матчи топ-клубов в Лондоне слишком рано.

«Как болельщик «Ливерпуля», Садик, конечно, хочет, чтобы Премьер-лига вернулась, но это может произойти только тогда, когда это будет безопасно, и он не может возлагать дополнительную нагрузку на NHS и другие службы.

Садик также обеспокоен состоянием здоровья игроков, выступающих во всех профессиональных видах спорта, а не только в футболе.

Существуют серьезные вопросы, которые нужно изучить: как игроки могли бы безопасно тренироваться, как они могли бы ездить на матчи и как они могли бы играть без риска распространения инфекции», – заявил представитель мэра.

Ранее клубы АПЛ выступили против игры на нейтральных полях. Сообщалось, что лига планирует возобновить турнир в июне.

Для тестов АПЛ наняла ту же лабораторию, что и Бундеслига. Результаты в 2-3 раза быстрее, чем у людей из группы риска