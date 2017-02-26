«Феррари» объявила об уходе Феттеля из команды по окончании сезона-2020

объявила о том, что четырехкратный чемпион мира покинет команду по окончании сезона-2020.

Контракт Себастьяна рассчитан до конца года, и стороны решили не продлевать соглашение.

Немецкий пилот перешел в Скудерию в 2015 году из . Феттель провел за «Феррари» 101 Гран-при, одержал 14 побед и дважды становился вице-чемпионом.

Контракт Шарля Леклера с итальянской командой действует до конца 2024 года. Его напарником, вероятно, станет Карлос Сайнс из или гонщик «Рено» .

Рынок пилотов «Ф-1» скоро взорвется: для «Феррари» нашелся идеальный кандидат, а у Квята – шанс на трансфер в «Рено»

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