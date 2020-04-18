Фролов опроверг, что «Крылья» оштрафовали его на 1,4 млн рублей за критику властей

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Вратарь «Крыльев» Евгений Фролов опроверг информацию о штрафе от клуба за политические высказывания.

Ранее блогер Евгений Савин заявил, что самарцы оштрафовали Фролова на 1,4 миллиона рублей.

«После моих слов пошла волна, и тогда действительно имел место эмоциональный разговор о возможном штрафе. Сумму Жека озвучил плюс-минус правильную.

Но на сегодняшний день никто меня не штрафовал, поэтому информация Савина не соответствует действительности. Посмотрим, что будет завтра», – сказал Фролов Metaratings.

Депутат Лебедев: «Штраф Фролова – это предательство. Он сказал то, о чем говорят на кухне»

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