Исполком IBU обсудит вопрос восстановления прав СБР на заседании 6-7 июня

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) обсудит вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России ( ) на ближайшем заседании, которое состоится 6-7 июня.

«Отчет рабочей группы включен в повестку дня заседания исполкома», – заявили в пресс-службе IBU.

СБР был отстранен в 2017 году из-за большого количества допинговых нарушений российскими биатлонистами.

Российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, но страна не имеет права проводить турниры под эгидой и иметь представителей в организации.