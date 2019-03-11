Исполком IBU обсудит вопрос восстановления прав СБР на заседании 6-7 июня

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Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) обсудит вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании, которое состоится 6-7 июня. 

«Отчет рабочей группы включен в повестку дня заседания исполкома», – заявили в пресс-службе IBU.

СБР был отстранен в 2017 году из-за большого количества допинговых нарушений российскими биатлонистами.

Российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, но страна не имеет права проводить турниры под эгидой IBU и иметь представителей в организации.

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