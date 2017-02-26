«Феррари» и Сайнс подпишут контракт в течение 48 часов (Motorsport)

«Феррари» и Карлос Сайнс близки к заключению соглашения, утверждает итальянская версия Motorsport.com.
Издание сообщает, что стороны пришли к договоренности: Скудерии и пилоту «Макларена» осталось обговорить незначительные детали сделки. Контракт с испанцем будет подписан в течение ближайших 48 часов.
Сайнс должен заменить Себастьяна Феттеля – четырехкратный чемпион мира объявил о том, что покинет коллектив по окончании сезона-2020.
Ранее о предварительной договоренности между Карлосом и «Феррари» сообщало издание Corriere della Sera.
Тото Вольфф: «Конечно, «Мерседес» не может игнорировать уход Феттеля из «Феррари»
Похоже, карьере Феттеля конец – он уходит из «Феррари». У Скудерии есть кандидат на замену – аккуратнейший гонщик «Формулы-1»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram