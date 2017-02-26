«Феррари» и Сайнс подпишут контракт в течение 48 часов (Motorsport)

«Феррари» и близки к заключению соглашения, утверждает итальянская версия Motorsport.com.

Издание сообщает, что стороны пришли к договоренности: Скудерии и пилоту осталось обговорить незначительные детали сделки. Контракт с испанцем будет подписан в течение ближайших 48 часов.

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Ранее о предварительной договоренности между Карлосом и «Феррари» сообщало издание Corriere della Sera.

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