Конор – Гэтжи: «Ни один американец не позволит, чтобы его представлял член джихадистской террористической ячейки»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор обратился к временному чемпиону промоушена в легком весе Джастину Гэтжи.
«Никогда не говори, что ты представляешь великую нацию Соединенных Штатов Америки.
Ни один истинный американец не будет так положительно отзываться или позволять, чтобы осужденный член джихадистской террористической ячейки (менеджер Гэтжи – Али Абдель-Азиз – прим. Sports.ru) представлял его.
Никогда не забывай это! Ты чертовски слепой дурак, и я собираюсь закончить работу», – сказал Макгрегор.
Конор – о том, что Гэтжи назвал Хабиба «лучшим в мире»: «Человек, который обнимает ноги, не может быть опасен»