Конор – Гэтжи: «Ни один американец не позволит, чтобы его представлял член джихадистской террористической ячейки»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор обратился к временному чемпиону промоушена в легком весе .

«Никогда не говори, что ты представляешь великую нацию Соединенных Штатов Америки.

Ни один истинный американец не будет так положительно отзываться или позволять, чтобы осужденный член джихадистской террористической ячейки (менеджер Гэтжи – Али Абдель-Азиз – прим. Sports.ru) представлял его.

Никогда не забывай это! Ты чертовски слепой дурак, и я собираюсь закончить работу», – сказал Макгрегор.

Конор – о том, что Гэтжи назвал Хабиба «лучшим в мире»: «Человек, который обнимает ноги, не может быть опасен»

Хабиб – Конору: «Обнимать ноги? Ты пишешь твиты пьяным?»