Бурмистров о зарплатах в КХЛ: «Не надо открывать. Людям не нужна эта информация»

Форвард озвучил мнение о том, что нет необходимости раскрывать зарплаты игроков КХЛ.

– В это межсезонье мы видим, что почти каждое подписание сопровождается инсайдерской информацией о сумме контракта. Не пора ли открыто публиковать эти данные?

– Думаю, что не надо открывать зарплаты. Эта информация людям не нужна. Болельщики приходят на хоккей, получают удовольствие от игры, а кто сколько зарабатывает…

Мы же не знаем, сколько получают юристы и банкиры. Почему кто-то должен знать наши зарплаты?

– Много людей потеряли работу и доход, поэтому наверняка будет недовольство большими тратами на профессиональный спорт.

– Не мы задали такой денежный баланс. Спортсмены не виноваты, что нам столько платят. Мы зарабатываем собственным здоровьем. Сложно и пробиться на высший уровень.

Посмотрите, сколько ребят заканчивают карьеры во вторых командах. Что они делают потом? В основном тренируют, потому что знали только хоккей и ничему другому не могли уделить внимание.

– Вы обращаете внимание на зарплаты других хоккеистов?

– Нет. Думаю, никто из игроков не обращает внимание и не обсуждает. Зачем лезть в чужой карман?

– Вы до сих пор ездите на «Гелендвагене» 2013 года. Для хоккеиста, стоит предположить, непривычно ездить на такой старой машине. Экономите?

– Люблю этот автомобиль, он до сих пор хорошо работает. Да, у меня не так много было машин в жизни. К разумным тратам я приучился в Северной Америке: у меня был личный финансист.

Наверное, это приходит с возрастом. Кто-то любит жить от зарплаты до зарплаты и даже не задумывается, что можно вкладывать деньги, а не просто тратить. Я не из таких. Когда закончишь со спортом, надо будет на что-то жить, – сказал Бурмистров.

Бурмистров будет получать 30-35 млн рублей в «Ак Барсе». «Салават» платил ему 60 млн («Бизнес Online»)