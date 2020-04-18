Месси – лучший игрок в истории ЛЧ по соотношению голов и матчей. Роналду – 3-й

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим игроком в истории Лиги чемпионов по соотношению числа забитых мячей и количества проведенных матчей.

Аргентинец занял первую строчку. У него 141 матч в турнире, 114 голов, соотношение – 0,8.

В тройку также вошли экс-форвард «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистерлой (73 матча, 56 голов, 0,77) и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (169 матчей, 128 голов, 0,76).

Лучшие игроки Лиги чемпионов по соотношению забитых голов к проведенным матчам:

1. Лионель Месси (141 матч, 114 голов, соотношение – 0,8)

2. Руд ван Нистерлой (73 матча, 56 голов, 0,77)

3. Криштиану Роналду (169 матчей, 128 голов, 0,76)

4. Роберт Левандовски (86 матчей, 64 гола, 0,74)

5. Неймар (57 матчей, 35 голов, 0,61)

6. Филиппо Индзаги (81 матч, 46 голов, 0,57)

7. Эдинсон Кавани (62 матча, 35 голов, 0,56)

8. Серхио Агуэро (71 матч, 39 голов, 0,55)

9. Карим Бензема (119 матчей, 64 гола, 0,54)

10. Рауль (142 матча, 71 гол, 0,50).

Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь.