Решение о доигровке РПЛ, вероятно, не примут 15 мая. Оно зависит от региональных властей («СЭ»)

Решение по доигровке сезона РПЛ, вероятно, не будет принято на заседании исполкома 15 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».

Несмотря на желание РПЛ и РФС продолжить чемпионат, решение зависит от региональных властей, что усложнит организацию матчей.

При этом московские клубы, скорее всего, не смогут играть в столице.

Сообщается, что РФС должен дать ответ УЕФА по поводу сезона-2019/20 до 25 мая.

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