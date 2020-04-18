«Крылья» оштрафовали Фролова на 1,4 млн рублей за интервью с критикой властей (Евгений Савин)

Блогер и бывший футболист рассказал о сумме, на которую оштрафовали голкипера .

«Вы Фролова наказали на 1,4 млн рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля).

После того, как получили подзатыльник аппарата», – написал Савин в посте с критикой в адрес руководства самарского клуба.

Фролов выступил с критикой правительства России, заявив: «Властям плевать на народ. Нужны им как рабы, рабочая сила». Он также дал оценку работе : «Речи президента по ТВ – пустословие. Все, что там говорят – зло».

«Крылья» объявили, что оштрафуют Фролова после интервью о политике России. Затем клуб отредактировал заявление, убрав слова о штрафе.

Вратарь «Крыльев» раскритиковал Путина, а клуб жутко перепугался: несколько раз поблагодарил власть за стадион и наказал игрока

Фролов – главный футбольный критик власти. До Путина он атаковал РПЦ, политиков Сахалина и Саранска