Артемий Панарин: «Наш главный батюшка Louis Vuitton не снимает. Веселюсь, когда он рассказывает, как правильно жить»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своем отношении к религии.

– Что для тебя церковь? Ты заезжаешь туда перед матчами, когда есть возможность.

– Бог внутри, с которым я постоянно веду беседу. Сам с собой я говорю или с богом, конечно, никто не знает.

Это момент, который идет у меня с детства. Мои бабушка и дедушка – верующие люди. Я все детство жил с мыслью о том, что бог все знает. Мы ходили в церковь перед отъездом, в Подольске ходили на службы. У меня с детства это все идет. Но где-то я вижу нелогичные вещи.

В батюшек вообще не верю, что они какой-то коммуникационный канал с богом. По моему мнению, это бред. Они такие же люди.

Посмотрите на нашего главного, он Louis Vuitton не снимает. Я немножко веселюсь, когда он рассказывает, как правильно жить», – сказал Панарин в прямом эфире инстаграма «Хоккей в курсе».